Овечкин забил Флери 41 гол с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ по числу шайб в ворота одного вратаря с начала эпохи расширения
Александр Овечкин забил Марку-Андре Флери 41 гол с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Флери во втором периоде при игре в большинстве.
39-летний россиянин пробил 40-летнего канадца в 41-й раз за карьеру в лиге (28 шайб в регулярках и 13 – в плей-офф, всего они провели друг против друга 66 матчей).
Это новый рекорд для одного игрока по числу голов в ворота одного вратаря (с учетом плей-офф) с начала эпохи расширения НХЛ (начиная с сезона-1967/68).
Прежнее достижение принадлежало Бретту Халлу. Он 40 раз поразил ворота Тима Чевелде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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