Овечкин забил Флери 41 гол с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ по числу шайб в ворота одного вратаря с начала эпохи расширения

Александр Овечкин забил Марку-Андре Флери 41 гол с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Флери во втором периоде при игре в большинстве.

39-летний россиянин пробил 40-летнего канадца в 41-й раз за карьеру в лиге (28 шайб в регулярках и 13 – в плей-офф, всего они провели друг против друга 66 матчей).

Это новый рекорд для одного игрока по числу голов в ворота одного вратаря (с учетом плей-офф) с начала эпохи расширения НХЛ (начиная с сезона-1967/68).

Прежнее достижение принадлежало Бретту Халлу . Он 40 раз поразил ворота Тима Чевелде.