Овечкин против «Миннесоты»: 18-й гол в сезоне, 4 броска, 1 хит и «минус 2» за 20:10. Он не забил буллит в серии

Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой».

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Уайлд» (3:4 Б), поразив ворота Марка-Андре Флери во втором периоде при игре в большинстве.

На счету 39-летнего россиянина стало 28 (18+10) очков в 22 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

Сегодня Овечкин (20:10, 5:04 – в большинстве, «минус 2») 4 раза бросил в створ ворот и еще 2 раза промахнулся, а также применил 1 силовой прием.

Свой буллит в послематчевой серии Александр не реализовал. Сэйв Флери после броска форварда принес «Миннесоте» победу.

Овечкин забил 871-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 23 шайбы