Бобровский – лидер по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году, Эттинджер – 2-й, Скиннер – 3-й
Сергей Бобровский стал лидером по победам в НХЛ среди вратарей в 2024 году.
В минувшем календарном году голкипер «Флориды» выиграл 52 матча с учетом плей-офф. На счету Сергея Бобровского 36 побед в регулярках и 16 – в плей-офф.
Второе место занял Джейк Эттинджер из «Далласа», одержавший 51 победу.
Третьим стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (50).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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