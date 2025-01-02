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Бобровский – лидер по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году, Эттинджер – 2-й, Скиннер – 3-й

Сергей Бобровский стал лидером по победам в НХЛ среди вратарей в 2024 году.

В минувшем календарном году голкипер «Флориды» выиграл 52 матча с учетом плей-офф. На счету Сергея Бобровского 36 побед в регулярках и 16 – в плей-офф.

Второе место занял Джейк Эттинджер из «Далласа», одержавший 51 победу.

Третьим стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (50).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoСергей Бобровский
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