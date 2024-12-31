Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды» с Ванбисбруком (268). Рекорд у Луонго – 572

Сергей Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды».

Голкипер «Пантерс» отразил 33 из 36 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (5:3).

Для российского вратаря этот матч стал 268-м в форме «Флориды». Он разделил второе место по этому показателю с Джоном Ванбисбруком .

Лидером «Флориды» по матчам среди вратарей является Роберто Луонго – 572.

Луонго также одержал больше всего побед в истории «Пантерс» – 230. Бобровский идет вторым с 158 победами.