Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды» с Ванбисбруком (268). Рекорд у Луонго – 572
Сергей Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды».
Голкипер «Пантерс» отразил 33 из 36 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).
Для российского вратаря этот матч стал 268-м в форме «Флориды». Он разделил второе место по этому показателю с Джоном Ванбисбруком.
Лидером «Флориды» по матчам среди вратарей является Роберто Луонго – 572.
Луонго также одержал больше всего побед в истории «Пантерс» – 230. Бобровский идет вторым с 158 победами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Quant Hockey
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем