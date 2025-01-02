Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е
В минувшем календарном году голкипер «Тампы» выиграл 38 матчей. Рейтинг возглавил Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 44 победами.
Топ-10 по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 44 победы;
2. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 41;
3. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» – 38;
4-5. Сергей Бобровский, «Флорида» – 36;
4-5. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон» – 36;
6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» – 33;
7. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 32;
8. Юкко-Пекка Луукконен, «Баффало» – 31;
9. Логан Томпсон, «Вашингтон» – 29;
10-13. Юусе Сарос, «Нэшвилл» – 28;
10-13. Чарли Линдгрен, «Вашингтон» – 28;
10-13. Александр Георгиев, «Сан-Хосе» – 28;
10-13. Петр Кочетков, «Каролина» – 28.
Примечание: указаны действующие команды вратарей.
Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий