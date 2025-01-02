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  • Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е
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Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е

Андрей Василевский занял третье место по победам в регулярках НХЛ за 2024-й.

В минувшем календарном году голкипер «Тампы» выиграл 38 матчей. Рейтинг возглавил Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 44 победами.

Топ-10 по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 44 победы;

2. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 41;

3. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» – 38;

4-5. Сергей Бобровский, «Флорида» – 36;

4-5. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон» – 36;

6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» – 33;

7. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 32;

8. Юкко-Пекка Луукконен, «Баффало» – 31;

9. Логан Томпсон, «Вашингтон» – 29;

10-13. Юусе Сарос, «Нэшвилл» – 28;

10-13. Чарли Линдгрен, «Вашингтон» – 28;

10-13. Александр Георгиев, «Сан-Хосе» – 28;

10-13. Петр Кочетков, «Каролина» – 28.

Примечание: указаны действующие команды вратарей.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoДжейк Эттинджер
logoИгорь Шестеркин
logoСтюарт Скиннер
logoПетр Кочетков
logoЧарли Линдгрен
logoСергей Бобровский
logoЮусе Сарос
logoЛоган Томпсон
logoЯкоб Маркстрем
logoАлександр Георгиев
logoКоннор Хеллибак
logoАндрей Василевский
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoРейнджерс
logoБаффало
logoНью-Джерси
logoДаллас
logoВиннипег
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoСан-Хосе
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