Фазель о россиянах на Олимпиаде: «Надеемся, ИИХФ сделает правильный выбор. Политика берет верх над спортом в последние годы, к сожалению»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
ИИХФ примет решение о допуске сборной России по хоккею до международных соревнований в феврале-марте.
«Говоря об Олимпийских играх, я надеюсь, что российские спортсмены примут в них участие. ISU уже принял отличное решение в плане допуска россиян на отбор на Игры. Говоря об ИИХФ, мы надеемся, что они сделают правильный выбор.
К сожалению, политика берет верх над спортом в последние годы. Может быть, новый президент Международного олимпийского комитета также поможет объединить спорт в духе олимпизма и барона [Пьера] де Кубертена», – сказал бывший президент ИИХФ, глава судейско-экспертного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ Рене Фазель.
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