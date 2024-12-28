Анисин об отстранении России: «Посмотрите рейтинги ЧМ, без нас это не хоккей. Надо ждать, когда в США состоится инаугурация Трампа. Это напрямую связано со спортом»

Михаил Анисин назвал условие возвращения сборной России на международную арену.

– Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду. А когда вернется хоккей?

– Я надеюсь, что в ближайшем будущем. Давайте смотреть рейтинги чемпионатов мира. Без разницы, где они проходят, кто там побеждает. Без России это не хоккей. Какой смысл вообще играть?

Плюс за границей очень хорошо считают деньги. У нас на Олимпиаду может собраться очень сильный состав. Иностранные специалисты должны очень хорошо подумать над этим вопросом. И когда наши хоккеисты вернутся, то в грязь лицом не ударят.

– То есть лед тронулся?

– Абсолютно. Вот и пловцов допустили на чемпионат мира. Так что и хоккей не за горами.

– Когда же это случится?

– Надо ждать 20 января, когда в США состоится инаугурация Дональда Трампа . Это напрямую связано со спортом, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор » Михаил Анисин .