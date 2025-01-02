Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»
После 18 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ третье место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Классная команда, думаю, по составу вообще одна из сильнейших. Спокойно может противостоять «Зениту», – сказал бывший форвард хоккейного «Спартака».
Ковальчук в сентябре 2024-го принимал участие в футбольном матче легенд «Спартака». В составе команды Станковича он забил с пенальти.
«Мне очень понравилась его энергетика, сумасшедшая аура, видно, что ребята за него хотят биться. Классная атмосфера в раздевалке, отличные отношения между нашими ребятами и иностранцами, что очень важно.
Считаю, что в «Спартаке» должен быть именно такой тренер», – заявил Илья Ковальчук.
«Скамейка «Спартака» может бороться за место в пятерке. Ни у кого в России такой команды нет». Слишкович о красно-белых
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