Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»

Илья Ковальчук высказался о футбольном «Спартаке» и его тренере Деяне Станковиче.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ третье место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

«Классная команда, думаю, по составу вообще одна из сильнейших. Спокойно может противостоять «Зениту », – сказал бывший форвард хоккейного «Спартака».

Ковальчук в сентябре 2024-го принимал участие в футбольном матче легенд «Спартака ». В составе команды Станковича он забил с пенальти.

«Мне очень понравилась его энергетика, сумасшедшая аура, видно, что ребята за него хотят биться. Классная атмосфера в раздевалке, отличные отношения между нашими ребятами и иностранцами, что очень важно.

Считаю, что в «Спартаке» должен быть именно такой тренер», – заявил Илья Ковальчук .

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