«Скамейка «Спартака» может бороться за место в пятерке. Ни у кого в России такой команды нет». Слишкович о красно-белых

Владимир Слишкович думает, что запас «Спартака» мог бы бороться за место в топ-5.

«У «Спартака » есть обойма в 22-23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет.

Скамейка запасных красно‑белых может бороться за место в пятерке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда», – сказал тренер «Оренбурга », работавший в «Спартаке».