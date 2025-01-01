«Скамейка «Спартака» может бороться за место в пятерке. Ни у кого в России такой команды нет». Слишкович о красно-белых
Владимир Слишкович думает, что запас «Спартака» мог бы бороться за место в топ-5.
«У «Спартака» есть обойма в 22-23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет.
Скамейка запасных красно‑белых может бороться за место в пятерке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда», – сказал тренер «Оренбурга», работавший в «Спартаке».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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