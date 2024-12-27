Пятницкий о том, когда «Спартак» станет чемпионом: «В ближайшие 3 года, думаю. Пришел Станкович – человек с футбольным опытом. Со временем доказал, что он на правильном пути»
Андрей Пятницкий верит, что «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие 3 года.
Московский клуб в последний раз выиграл чемпионат в сезоне-2016/17.
В текущем сезоне Мир РПЛ команда занимает 3-е место после 18 туров, отставая на 2 очка от лидеров таблицы – «Краснодара» и «Зенита».
– В «Спартак» пришел Станкович – человек с футбольным опытом, со временем доказал, что он на правильном пути. Уверен, Деян так считает. Сейчас мы видим, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом», «Краснодаром» за самые высокие места.
– «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?
– Думаю, это случится в ближайшие три года, – сказал бывший игрок красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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