Семин об РПЛ: «Зенит» выиграет, потому что Семак знает, как готовить команду. Три месяца без футбола – такого нигде в Европе нет»

Юрий Семин уверен, что «Зенит» выиграет Мир РПЛ в нынешнем сезоне.

По итогам первой части сезона команда Сергея Семака идет на 2-м месте в таблице при равенстве очков с «Краснодаром». Третье место занимает «Спартак », отстающий от лидеров на 2 балла.

– Вы успокойтесь, «Зенит » выиграет. Потому что Семак знает.

– Вы верите в Семака?

– Да, я верю. Семак знает эту подготовку. Он сам был игроком в российском чемпионате. Он знает, как это – три месяца без футбола. Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских.

Вот Станкович, европейский тренер. Как три месяца готовить команду? Семак знает лучше всех. Поэтому спокойно: он подготовит, и вы выиграете.

Вот почему они первый этап, можем сказать, не совсем хорошо, не с отрывом ушли [на перерыв], у них же на сборах, у вас не все приехали. Не вся команда вместе была, и они не прошли подготовку.

Поэтому сейчас интересно – многое зависит от того, кто как проведет подготовку. Поля будут тяжелыми, они не будут идеальными – сейчас многое будет зависеть от тренеров, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» в интервью Геннадию Орлову.