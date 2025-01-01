Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики. Фолиньо после серии ударов усадил Шенна на колено
Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ, завершившаяся со счетом 6:2 в пользу «Блюз», прошла на открытом воздухе в Чикаго.
В конце второго периода при 5:1 в пользу гостей Брэйден Шенн подрался с Ником Фолиньо. В начале капитан «Блэкхокс» нанес несколько мощных ударов, Шенн ответил серией тычков.
После небольшой паузы 37-летний форвард совершил ряд попаданий по защитнику «Сент-Луиса», после чего вынудил соперника встать на одно колено.
По мнению пользователей портала HockeyFights, уверенную победу в поединке одержал Фолиньо.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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