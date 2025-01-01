Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики. Фолиньо после серии ударов усадил Шенна на колено

Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ, завершившаяся со счетом 6:2 в пользу «Блюз», прошла на открытом воздухе в Чикаго.

В конце второго периода при 5:1 в пользу гостей Брэйден Шенн подрался с Ником Фолиньо . В начале капитан «Блэкхокс » нанес несколько мощных ударов, Шенн ответил серией тычков.

После небольшой паузы 37-летний форвард совершил ряд попаданий по защитнику «Сент-Луиса », после чего вынудил соперника встать на одно колено.

По мнению пользователей портала HockeyFights, уверенную победу в поединке одержал Фолиньо.