НХЛ показала комплекты формы «Чикаго» и «Сент-Луиса» на «Зимнюю классику».

Игра пройдет 1 января 2025 года на Wrigley Field – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Чикаго Кабс», который вмещает 41 649 зрителей.

«Форма «Чикаго » отдает дань уважения богатому наследию «Блэкхокс» и в то же время привносит новые элементы дизайна. Джерси имеет классический воротник, дополненный винтажным кремовым цветом, который передает ностальгический дух эпохи Оригинальной шестерки. На эмблеме на груди изображены звезды с флага Чикаго.

Форма «Блюз » отдает дань уважения хоккейному наследию «Сент-Луиса». Впервые в истории команды синяя нота не является основным элементом дизайна, размещенным на груди. Стиль шрифта и цифры вдохновлены прототипом формы «Блюз» 1966 года. На плече размещена нашивка с синей нотой в винтажном стиле. На внутренней стороне воротника изображены геральдические лилии в честь города Сент-Луис», – говорится на сайте НХЛ .

Фото: www.nhl.com