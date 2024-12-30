Хоккеисты «Сент-Луиса» сыграют с новым логотипом на шлемах в матче Зимней классики против «Чикаго»
«Сент-Луис» презентовал новый логотип.
В ночь с 31 декабря на 1 января на бейсбольном стадионе «Чикаго Кабс» пройдет матч регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе между «Чикаго» и «Сент-Луисом».
На шлемах хоккеистов «Блюз» разместили новый логотип.
Матч начнется в 01:00 по московскому времени.
Фото: x.com/StLouisBlues
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Сент-Луиса»
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