Хоккеисты «Сент-Луиса» сыграют с новым логотипом на шлемах в матче Зимней классики против «Чикаго»

«Сент-Луис» презентовал новый логотип.

В ночь с 31 декабря на 1 января на бейсбольном стадионе «Чикаго Кабс» пройдет матч регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе между «Чикаго» и «Сент-Луисом ».

На шлемах хоккеистов «Блюз» разместили новый логотип.

Матч начнется в 01:00 по московскому времени.

Фото: x.com/StLouisBlues