«Пока Астана считает себя пупом земли, ничего хорошего не будет. Только дружба, родственность и помощь друг другу принесет результаты». Петухов о казахстанском хоккее
Команда из Астаны занимает 11-е место в Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 23 очка в 43 матчах.
– Сколько очков способен набрать «Барыс» в предстоящих домашних играх против «Лады» и «Автомобилиста»?
– Не думаю, что «Барыс» сможет взять очки в этих играх.
– Какое пожелание можете сделать казахстанскому хоккею в 2025 году?
– Всем казахстанским клубам, и «Барысу» в частности, я желаю удачи, здравомыслия, консолидации всех сил. Не стоит отдельно ставить школу Усть-Каменогорска, Павлодара или Караганды. Мы все родные, мы все одна страна и именно так мы должны идти вперед.
Пока Астана противопоставляет себя всем остальным и считает себя пупом земли, ничего хорошего в нашем хоккее не будет. Только дружба, только родственность, только помощь друг другу принесет результаты казахстанскому хоккею, – заявил бывший президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов.
«Все победы «Барыса» – случайность чистой воды. Невозможно выступать игроками первенства Казахстана и выигрывать. Пожелал бы руководству клуба большего здравомыслия в следующем году». Петухов о казахстанцах
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