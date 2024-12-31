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  • «Все победы «Барыса» – случайность чистой воды. Невозможно выступать игроками первенства Казахстана и выигрывать. Пожелал бы руководству клуба большего здравомыслия в следующем году». Петухов о казахстанцах
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«Все победы «Барыса» – случайность чистой воды. Невозможно выступать игроками первенства Казахстана и выигрывать. Пожелал бы руководству клуба большего здравомыслия в следующем году». Петухов о казахстанцах

Юрий Петухов раскритиковал деятельность руководства «Барыса».

Казахстанский клуб проиграл в КХЛ 6 матчей подряд и занимает предпоследнее место на Востоке с 23 очками.

— Есть ли у вас какие-то пожелания руководству «Барыса»?

— Я бы пожелал руководству «Барыса» в следующем году большего здравомыслия и большей систематизации. Большего изучения и признания своих ошибок. Желаю «Барысу» в следующем году полностью измениться. Невозможно выступать только игроками первенства Казахстана и выигрывать у кого-либо. Все победы «Барыса» в текущем сезоне — это чистой воды случайность, когда соперник недонастроился на него.

— Что нужно команде в первую очередь?

— Необходимо иметь в клубе мощное первое звено. Иностранцев, причем из Канады и Америки. Таких как Джош Ливо, которые будут забивать в каждом матче и тянуть команду за собой. Был в «Барысе» когда-то такой хоккеист — Даррен Дитц, который один выигрывал игры. Но благодаря тому же Мамбеталиеву он из команды исчез. И все его бомбардирские начинания в дальнейшем были убиты в российских клубах.

– Как вы думаете, пойдет ли «Барысу» предстоящая пауза до 5 января?

— Команда играет на максимуме и на большее в этом составе не способна. Легионеры выглядят откровенно слабо. Ожидать, что после праздников длиной в несколько дней что-то изменится, не стоит. Команда не забивает почти ничего. Возможны случайные победы в одной из десятка игр, как над московским «Динамо», например, но их никто не сможет предугадать, – отметил бывший президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Sports.kz
logoБарыс
logoГалым Мамбеталиев
Юрий Петухов
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoДаррен Дитц
logoSports – Казахстан
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