Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй

Владимир Тарасенко вошел в символическую сборную «Сент-Луиса» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Сент-Луиса». Они выглядят следующим образом:

Первая сборная :

Форварды: Владимир Тарасенко , Александр Стеен и Кит Ткачак .

Защитники: Алекс Пьетранжело, Крис Пронгер .

Вратарь: Джордан Биннингтон .

Вторая сборная:

Форварды : Дэвид Бэкес, Райан О’Райлли и Давид Перрон.

Защитники : Эл Макиннис , Колтон Парайко.

Вратарь : Брайан Эллиотт.

НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции