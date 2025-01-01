Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй
Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.
В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.
Были объявлены символические сборные «Сент-Луиса». Они выглядят следующим образом:
Первая сборная:
Форварды: Владимир Тарасенко, Александр Стеен и Кит Ткачак.
Защитники: Алекс Пьетранжело, Крис Пронгер.
Вратарь: Джордан Биннингтон.
Вторая сборная:
Форварды: Дэвид Бэкес, Райан О’Райлли и Давид Перрон.
Защитники: Эл Макиннис, Колтон Парайко.
Вратарь: Брайан Эллиотт.
НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции
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