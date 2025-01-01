Макдэвид набрал 180 очков в 2024-м. Только у Гретцки и Лемье было больше баллов за календарный год

Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты » (4:1) 27-летний форвард «Эдмонтона » сделал голевую передачу. На счету Макдэвида стало 180 (42+138) очков в календарном 2024 году с учетом плей-офф.

Единственные игроки, которым также покорялась эта отметка – Уэйн Гретцки (9 раз, лучший результат – 252 балла в 1983-м) и Марио Лемье (3 раза, лучший результат – 200 очков в 1988-м).

Макдэвид – лучший центрфорвард НХЛ по версии Daily Faceoff. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Барков – 4-й, Мэттьюс – 5-й