Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он второй уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано – 1374

Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ.

Форвард «Детройта » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:2). Его признали первой звездой встречи.

В текущем сезоне на счету 36-летнего американца стало 16 (6+10) очков в 31 игре при полезности «минус 7».

За карьеру в рамках регулярок – 1300 (477+823) очков в 1261 игре.

Кэйн стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 балла в 1499 играх, 561+813).