Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он второй уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано – 1374
Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ.
Форвард «Детройта» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:2). Его признали первой звездой встречи.
В текущем сезоне на счету 36-летнего американца стало 16 (6+10) очков в 31 игре при полезности «минус 7».
За карьеру в рамках регулярок – 1300 (477+823) очков в 1261 игре.
Кэйн стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 балла в 1499 играх, 561+813).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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