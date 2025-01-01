Тимченко поздравил болельщиков с Новым годом: «Хоккей – отражение жизни. Кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьется результата»
«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!
В каждом из нас эти праздники отзываются воспоминаниями о теплой атмосфере в кругу семьи и друзей. Ушедший год, несмотря ни на что, принес нам много счастливых и радостных минут – это и успехи любимых команд, и личные победы, и важные достижения.
Хоккей – отражение нашей жизни, в которой тот, кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьется результата. Пусть 2025 год станет точкой отсчета ваших успехов, которых с каждым днем будет все больше.
Хочется пожелать веры в себя, благополучия, бодрости духа и удачи на жизненном пути. С праздником!» – сказал председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
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