Тимченко поздравил болельщиков с Новым годом: «Хоккей – отражение жизни. Кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьется результата»

Геннадий Тимченко от лица КХЛ поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!

В каждом из нас эти праздники отзываются воспоминаниями о теплой атмосфере в кругу семьи и друзей. Ушедший год, несмотря ни на что, принес нам много счастливых и радостных минут – это и успехи любимых команд, и личные победы, и важные достижения.

Хоккей – отражение нашей жизни, в которой тот, кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьется результата. Пусть 2025 год станет точкой отсчета ваших успехов, которых с каждым днем будет все больше.

Хочется пожелать веры в себя, благополучия, бодрости духа и удачи на жизненном пути. С праздником!» – сказал председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко .

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»