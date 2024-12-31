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  • Форвард «Адмирала» Старков мог бы стать футболистом: «Выбор пал бы на «Спартак» среди российских клубов, папа был активным фанатом. Если помечтать, в «Барселону» хотелось бы, где потрясающий футбол»
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Форвард «Адмирала» Старков мог бы стать футболистом: «Выбор пал бы на «Спартак» среди российских клубов, папа был активным фанатом. Если помечтать, в «Барселону» хотелось бы, где потрясающий футбол»

Степан Старков рассказал, что мог бы стать футболистом.

«Я начал играть в хоккей в Белгороде, с пяти до 10 лет. Позже мы переехали в Москву. Одной из составляющих этого переезда была моя хоккейная карьера. Можно сказать, что родители ради меня заготовили этот переезд. Я поиграл немножко в «Спартаке». У отца сложилось мнение, что если не играю в команде, то делать там нечего. Особенно в детском возрасте, когда нужно получать игровую практику. Из-за этого я перестал играть в «Спартаке» и перешел в «Русь», где пробыл достаточно долго. Наверное, с 12 до 15 лет.

У меня отец хоть и был спортсменом, но до профессионального уровня ему не удалось дойти по причинам здоровья. Он был зимой хоккеистом, а летом – футболистом. У него была куча грамот по хоккею и футболу. Изначально меня собрались отдать на футбол, но набор в секцию был с восьми лет, поэтому отдали в пять лет в хоккей. Целью занятий было мое физическое развитие, о профессиональной карьере еще не шло речи. А к возрасту восьми лет я уже полюбил хоккей. Ходил на тренировки по футболу в восемь лет, мне это тоже нравилось, получалось, и тренер говорил мне приходить, но на тот момент уже был осознанный выбор, что хочу остаться в хоккее.

Мог ли стать футболистом, если бы кружок был с пяти лет? Я думаю, что да. Если брать российские клубы, то, наверное, выбор пал бы на «Спартак», поскольку папа является болельщиком клуба. Раньше он был достаточно активным фанатом, а сейчас больше за хоккеем следит из-за моей карьеры. А если помечтать, то мне бы в «Барселону» хотелось, где потрясающий футбол», – сказал форвард «Адмирала» Степан Старков.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Советский спорт
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