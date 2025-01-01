Демидов – новичок декабря в КХЛ. Аймурзин стал лучшим форвардом, Лямкин – защитником, Демченко – лучший вратарь
Иван Демидов стал лучшим новичком декабря в Фонбет чемпионате КХЛ.
19-летний нападающий СКА набрал 6 (4+2) баллов за результативность в 7 матчах при среднем игровом времени 12:20.
Лучшим вратарем назван Василий Демченко из «Динамо» Минск. Он отразил 95,8% бросков при коэффициенте надежности 1,00 в шести матчах.
Никита Лямкин признан лучшим защитником месяца. У хоккеиста «Ак Барса» 11 (2+9) очков в 9 играх при полезности «плюс 9».
Форвардом декабря стал Данил Аймурзин из «Северстали». На его счету 12 (8+4) очков в 10 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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