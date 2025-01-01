  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о 2024-м: «Не было радостных спортивных событий для меня, но и ничего не разочаровало. В 2025 году пожелал бы нашему спорту терпения»
1

Фетисов о 2024-м: «Не было радостных спортивных событий для меня, но и ничего не разочаровало. В 2025 году пожелал бы нашему спорту терпения»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о прошедшем 2024-м.

«В том году для меня не было радостных спортивных событий, но и ничего не разочаровало.

В 2025-м пожелал бы нашему спорту терпения», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о допуске России к международным турнирам: «Вернемся, когда ИИХФ извинится»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
Политика
Государственная дума
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о допуске России к международным турнирам: «Вернемся, когда ИИХФ извинится»
1623 декабря 2024, 14:41
Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»
721 декабря 2024, 17:40
Фетисов о самом популярном спорте в России: «Хоккей. И я горжусь, что тоже приложил достаточно сил для этого»
3621 декабря 2024, 15:09
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
6 минут назад
За кого вы болели в Кубке Гагарина в 2024-м: «Металлург» или «Локомотив»?
11 минут назадСпецпроект
Канада сыграет с Чехией в 1/4 финала МЧМ-2025, Финляндия – со Словакией, США против Швейцарии. Казахстан и Германия проведут матч за место в высшем дивизионе
118 минут назад
Макдэвид набрал 180 очков в 2024-м. Только у Гретцки и Лемье было больше баллов за календарный год
439 минут назад
Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Виннипегом»
4сегодня, 07:10
Фаулер с дублем в Зимней классике, Росси с 2+1 и Марченко с дублем – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:55
Капризов пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» из-за травмы. Он пока не приступил к тренировкам
3сегодня, 06:25
Шестеркин пропустит как минимум 3 матча из-за травмы верхней части тела. «Рейнджерс» вызвали Доминге из АХЛ
5сегодня, 05:55
Мичков и Селебрини остались без очков в матче «Филадельфии» и «Сан-Хосе». У Матвея 2 броска за 14:39, у Макклина – 6 за 18:25
1сегодня, 05:40
Марченко дважды забил «Каролине» и стал 1-й звездой матча. У него 42 очка в 38 играх – повторение личного рекорда за сезон в НХЛ
18сегодня, 05:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику. Защитник «Сент-Луиса» дважды забил «Чикаго» и стал 1-й звездой матча
1сегодня, 06:45
Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08
5сегодня, 06:35
Замула набрал 1+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У защитника «Филадельфии» 9 очков в 28 играх
1сегодня, 05:25Видео
Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча. У него 9 очков в последних 5 играх
2сегодня, 05:15Видео
«Все победы «Барыса» – случайность чистой воды. Невозможно выступать игроками первенства Казахстана и выигрывать. Пожелал бы руководству клуба большего здравомыслия в следующем году». Петухов о казахстанцах
3вчера, 16:48
Форвард «Адмирала» Старков мог бы стать футболистом: «Выбор пал бы на «Спартак» среди российских клубов, папа был активным фанатом. Если помечтать, в «Барселону» хотелось бы, где потрясающий футбол»
3вчера, 16:26
ГКС «Тыхы» выиграл Кубок Польши, победив ГКС «Ястшембе» в финале. ГКС «Катовице» и «Уния» Освенцим выбыли в полуфиналах
4вчера, 15:58Фото
Рыбин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Нестрашно, если вершина будет достигнута уже в следующем сезоне. Травма травмой, но видно, что Саша в хорошем накате и скорости, даже партнерам напихал»
вчера, 15:15
Панарин набрал 109 очков за календарный 2024 год – это третий показатель в истории «Рейнджерс»
3вчера, 13:55
Хеллибак провел 9 сухих матчей за календарный год. Такого в НХЛ не было с 2015-го – тогда это удалось Прайсу и Дубнику
6вчера, 13:50
Рекомендуем