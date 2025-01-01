Фетисов о 2024-м: «Не было радостных спортивных событий для меня, но и ничего не разочаровало. В 2025 году пожелал бы нашему спорту терпения»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о прошедшем 2024-м.

«В том году для меня не было радостных спортивных событий, но и ничего не разочаровало.

В 2025-м пожелал бы нашему спорту терпения», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов о допуске России к международным турнирам: «Вернемся, когда ИИХФ извинится»