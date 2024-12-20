Виталий Давыдов: «Гру дал «Трактору» среднюю предсезонку, но его подпитывают трансферами. Не всех российских тренеров так поддерживают, а с канадцем возятся»
– Вы говорили, что осенью слишком много хвалят «Трактор» и его тренера Гру, с оценками надо подождать минимум до зимы. Оказались правы?
– Пока «Трактор» – в переходном состоянии. Из того состояния легкости, которым отличался в сентябре, переходит в состояние усталости. Даже на фоне Шипачева челябинцы выглядели ветеранами.
Этот матч показал, что Гру дал «Трактору» очень среднюю предсезонку. На легкости и на эмоциях от новых тренеров команда поначалу побежала. Но зимой чередует победы с поражениями, выглядит средне.
Та же Уфа, которая заметно слабее по составу, да еще с задолженностями, в гонке за лидерством на Востоке по потерянным очкам уже обошла Челябинск. Это показательно.
– «Трактор» обречен на торможение?
– Рано делать выводы. Обратил внимание, что Гру активно подпитывают трансферами. Не всех российских тренеров так поддерживают, а вот с канадцем возятся.
Тому же Козлову в «Салавате» новичков пока не могут найти, но Уфа все из себя выжимает, наступает на пятки.
Интересная гонка на Востоке, в нее еще может ввязаться и Казань, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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