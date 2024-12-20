Давыдов о Шипачеве: «Уровень КХЛ не очень высокий. Мастерство позволяет Вадиму быть одним из лучших в лиге даже в возрасте под 40 лет. Для молодежи это минус»

Виталий Давыдов высказался об игре форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева.

В последних 10 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 37-летний форвард набрал 19 (3+16) очков. На его счету ассистентский хет-трик в игре с «Трактором » (3:1).

– Посмотрите на наших минских одноклубников. Накануне они не заметили в Челябинске «Трактор», все три гола организовал Шипачев. Мне нравится Минск , а Шипачев там ведет команду за собой, стал лидером.

– Удивлены этому?

– Нет, зима – время мастеров. Уровень КХЛ – не очень высокий, и мастерство Шипачева позволяет ему быть одним из лучших в лиге даже в возрасте под сорок лет. Это большой плюс для капитана «Динамо» – и минус для молодежи КХЛ, – считает трехкратный олимпийский чемпион.