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  • Давыдов о Шипачеве: «Уровень КХЛ не очень высокий. Мастерство позволяет Вадиму быть одним из лучших в лиге даже в возрасте под 40 лет. Для молодежи это минус»
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Давыдов о Шипачеве: «Уровень КХЛ не очень высокий. Мастерство позволяет Вадиму быть одним из лучших в лиге даже в возрасте под 40 лет. Для молодежи это минус»

Виталий Давыдов высказался об игре форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева.

В последних 10 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 37-летний форвард набрал 19 (3+16) очков. На его счету ассистентский хет-трик в игре с «Трактором» (3:1). 

– Посмотрите на наших минских одноклубников. Накануне они не заметили в Челябинске «Трактор», все три гола организовал Шипачев. Мне нравится Минск, а Шипачев там ведет команду за собой, стал лидером.

– Удивлены этому?

– Нет, зима – время мастеров. Уровень КХЛ – не очень высокий, и мастерство Шипачева позволяет ему быть одним из лучших в лиге даже в возрасте под сорок лет. Это большой плюс для капитана «Динамо» – и минус для молодежи КХЛ, – считает трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoТрактор
logoКХЛ
logoВиталий Давыдов
logoДинамо Минск
logoВадим Шипачев
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