Фетисов о самом популярном спорте в России: «Хоккей. И я горжусь, что тоже приложил достаточно сил для этого»

Вячеслав Фетисов назвал хоккей самой популярной игрой в России.

– Самый популярный вид спорта?

– Хоккей – самая популярная игра. Для этого много было сделано. Горжусь, что к этому тоже приложил достаточно сил.

– А другие виды спорта?

– Конкуренция всегда должна быть. Потенциал для роста есть у любого вида спорта, который имеет результаты, историю и больших спортсменов, а главное массовость и популярность.

У всех есть есть возможность стать популярным видом, но это надо хорошо стараться, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»