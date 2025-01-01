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  • Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08
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Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии».

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (0:4) и отразил 30 из 34 бросков. 

Поражение стало для россиянина 4-м подряд. После обмена из «Колорадо» в «Шаркс» он провел 5 матчей (1 победа, 4 поражения), в которых отражал 86,9% бросков при коэффициенте надежности 4,08.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСан-Хосе
logoАлександр Георгиев
logoФиладельфия
logoНХЛ
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