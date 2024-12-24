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  • Просветов о Георгиеве: «Отличный вратарь, сильный в голове. Был хорош и когда ему наносили 10 бросков за матч, и когда 40. В «Колорадо» ни один голкипер не заиграл после Варламова»
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Просветов о Георгиеве: «Отличный вратарь, сильный в голове. Был хорош и когда ему наносили 10 бросков за матч, и когда 40. В «Колорадо» ни один голкипер не заиграл после Варламова»

Иван Просветов удивился обмену Александра Георгиева из «Колорадо» в «Сан-Хосе».

– Вы удивились новостям из «Колорадо» – после того, как расстались с вами, еще отправили и Александра Георгиева в «Сан‑Хосе»? Вообще русских во вратарской бригаде «Эвеланш» не осталось.

– Удивился. Честно скажу: в «Колорадо» я играл по такой же системе, как и сейчас. Были хорошие матчи за «Эвеланш». Но там тренер меня не понимал. Мы как будто на разных языках с ним разговаривали.

– Этот тренер по вратарям остался в клубе?

– Я даже не знаю. Но всех голкиперов убрали. Уже какой год у них не может ни один вратарь заиграть. Кто там появился после Семена Варламова? Никто там долго не задерживался.

Они завоевали Кубок Стэнли с Дарси Кюмпером в воротах, но и он в межсезонье ушел в «Вашингтон». Быстренько с ним в «Колорадо» распрощались. И я не думаю, что из‑за денег расстались с голкипером, который привел клуб к первому за 20 лет чемпионскому титулу.

– То есть в «Эвеланш» мы видим системный сбой?

– Конечно. Саня Георгиев – отличный вратарь именно для «Колорадо». Кто‑то говорил о его статистике, но это неважно. Он тот голкипер, который может играть за такую команду. Кто может сфокусироваться и делать свою работу.

Георгиев был хорош и когда ему наносили 10 бросков за матч, и когда это делали 40 раз. То есть он очень сильный в голове. У него ментальность высокая, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший за «Колорадо».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Просветов
logoСан-Хосе
logoСемен Варламов
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