Просветов о Георгиеве: «Отличный вратарь, сильный в голове. Был хорош и когда ему наносили 10 бросков за матч, и когда 40. В «Колорадо» ни один голкипер не заиграл после Варламова»
– Вы удивились новостям из «Колорадо» – после того, как расстались с вами, еще отправили и Александра Георгиева в «Сан‑Хосе»? Вообще русских во вратарской бригаде «Эвеланш» не осталось.
– Удивился. Честно скажу: в «Колорадо» я играл по такой же системе, как и сейчас. Были хорошие матчи за «Эвеланш». Но там тренер меня не понимал. Мы как будто на разных языках с ним разговаривали.
– Этот тренер по вратарям остался в клубе?
– Я даже не знаю. Но всех голкиперов убрали. Уже какой год у них не может ни один вратарь заиграть. Кто там появился после Семена Варламова? Никто там долго не задерживался.
Они завоевали Кубок Стэнли с Дарси Кюмпером в воротах, но и он в межсезонье ушел в «Вашингтон». Быстренько с ним в «Колорадо» распрощались. И я не думаю, что из‑за денег расстались с голкипером, который привел клуб к первому за 20 лет чемпионскому титулу.
– То есть в «Эвеланш» мы видим системный сбой?
– Конечно. Саня Георгиев – отличный вратарь именно для «Колорадо». Кто‑то говорил о его статистике, но это неважно. Он тот голкипер, который может играть за такую команду. Кто может сфокусироваться и делать свою работу.
Георгиев был хорош и когда ему наносили 10 бросков за матч, и когда это делали 40 раз. То есть он очень сильный в голове. У него ментальность высокая, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший за «Колорадо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий