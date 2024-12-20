Георгиев пропустил 4 шайбы от «Колорадо», отразив 27 из 31 броска. Он и Блэквуд (32 из 34) провели 1-е матчи против бывших команд после обмена
Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Колорадо», отразив 27 из 31 броска.
Вратарь «Сан-Хосе» провел первый матч против бывшей команды после обмена в «Шаркс». Калифорнийцы уступили «Эвеланш» в игре регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.
Визави россиянина Маккензи Блэквуд – другой участник того же обмена – провел полный матч и отразил 32 из 34 бросков «Сан-Хосе».
В 21 матче в текущем сезоне у Георгиева 9 побед при 87,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,44. После перехода в «Сан-Хосе» – 2 поражения в 3 играх (86,9%, 3,75).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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