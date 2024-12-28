Георгиев пропустил 5 шайб от «Вегаса», отразив 30 из 35 бросков. Поражение – 3-е в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Вегаса», отразив 30 из 35 бросков.

«Шаркс» проиграли «Голден Найтс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ . Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Поражение стало для российского вратаря 3-м подряд. После обмена из «Колорадо» в «Сан-Хосе » он провел 4 игры (1-3, 86,6% сэйвов, коэффициент надежности 4,10).

Всего в текущем сезоне у него 22 матча и 9 побед (87,2%, 3,52).