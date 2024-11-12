Чуть не подставил «Флайерс».

Мичков в ложе для журналистов, а не на льду – один из главных сюжетов прошлой недели. 19-летний нападающий пропустил 6 дней, в которые, к счастью, уместились только два матча. Сам Торторелла уверял, что это просто часть процесса: для того, чтобы молодой игрок посмотрел на хоккей команды со стороны. Хотя на фоне титула лучшего новичка первого месяца такое решение все равно выглядело странно.

Но, похоже, тренер не врал – Матвей появился в заявке на матч с «Сан-Хосе». В третьем звене – с Пелингом и Ришаром, хотя это не помешало Мичкову навести шороху. Во всех смыслах.

Мичков сделал выводы: 1+1 уже к середине матча

Итак, вот список полезных дел Мичкова в этом матче:

● на 16-й минуте отдал в большинстве Конекны под бросок в касание – канадец не промахнулся, но завалился;

● на 26-й минуте отлично затерялся за спинами игроков «Сан-Хосе» и откликнулся на передачу Пелинга (второй пас – у Замулы). Ванечеку шайба залетела в «домик»;

● реализовал буллит в послематчевой серии – один из двух у «Филадельфии». Игроки «Сан-Хосе» не забили ни одного.

«Парень любит играть в хоккей, и это действительно видно, – отметил защитник «Флайерс» Эмиль Андре. – Я рад, что он вернулся».

Конечно, после такого перфоманса Мичкова признали первой звездой матча. А чуть позже – третьей звездой всего дня. Сейчас у нападающего 5+7 в 14 играх, что неплохо для дебютного сезона. В гонке бомбардиров-новичков прямо сейчас идет вторым:

Бросается в глаза довольно низкое место первого номера драфта-2024 Макклина Селебрини, который не входит даже в десятку, но нападающему подпортила все травма, выбившая почти на месяц. Если доиграет сезон без повреждений – вполне может влететь в тройку, а то и стать первым.

Мичков мог стать антигероем матча: ударил Селебрини перед овертаймом

Интересно, что как раз с Макклином Матвей и закусился этим вечером. Причем очень не вовремя – с сиреной об окончании основного времени при счете 3:3. Обычная толкотня превратилась в два не самых сильных, но акцентированных удара по лицу канадцу.

Дело закончилось двумя минутами штрафа, которые начались с первой же секунды овертайма. Забей «Сан-Хосе» в этот момент – про два очка Мичкова забыли бы, а над самим Матвеем нависла б угроза пропуска очередных матчей. Привозить удаления в необязательной ситуации, когда твоя команда дала сопернику отыграться с 0:3 – так себе идея. Торторелле явно не понравилось. Но обошлось.

Хотя стоит отметить, что все это исключительно от большого желания реабилитироваться. Помимо очков у него за вечер одна потеря, два отбора и два хита – один из которых на другой надежде «Сан-Хосе» Уилле Смите.

Забавно, что при этом Мичков мог в самом начале матча подраться с другим Смитом – Дживанни, что на 4 см повыше Уилла и на 15 кг потяжелее – но решил доверить дело профессионалам. Эрик Джонсон быстро подхватил эстафету, хотя и не то чтобы прям удачно. Ну хоть покружились.

А ведь теоретически у Мичкова мог быть хет-трик Горди Хоу.

Так Торторелла теперь доволен Мичковым или нет?

Науке это неизвестно. Джон обычно откровенен с журналистами, но при этом не всегда можно узнать до конца, что у него на уме.

«Он сыграл хорошо», – сказал Торторелла про Мичкова после матча. И вроде бы это хороший знак, но потом прозвучала еще такая фраза: «Я не беспокоился по поводу того, как он отреагирует [на две игры вне заявки]. Я вообще не беспокоился об этом. Он соревнуется».

Перед игрой же в соцсетях расходилась такая цитата Тортореллы: «Процесс, просто процесс. Я все время с ним говорю – и не ваше дело, о чем именно».

Поэтому остается только ориентироваться на слова Матвея, который должен был сделать выводы из сложившейся ситуации.

«После двух пропущенных игр у меня было много энергии и я чувствовал себя очень хорошо, – сказал он через переводчика. – Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил».

Если он сказал то же самое в личном разговоре Торторелле и был убедителен, то ближайшие матчи должен провести на льду.

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Фото: AP /Matt Slocum