Мичков после матча с «Сан-Хосе»: «У меня было много энергии. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил»

Матвей Мичков высказался о своем удачном возвращении в состав «Филадельфии».

19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 Б), а также стал автором победного буллита в послематчевой серии.

Россиянин вернулся в состав «Флайерс» после пропуска двух матчей по решению тренера Джона Тортореллы.

«После пропуска двух игр у меня было много энергии. Сегодня чувствовал себя отлично. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил», – сказал Мичков.