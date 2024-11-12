Мичков после матча с «Сан-Хосе»: «У меня было много энергии. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил»
Матвей Мичков высказался о своем удачном возвращении в состав «Филадельфии».
19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 Б), а также стал автором победного буллита в послематчевой серии.
Россиянин вернулся в состав «Флайерс» после пропуска двух матчей по решению тренера Джона Тортореллы.
«После пропуска двух игр у меня было много энергии. Сегодня чувствовал себя отлично. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил», – сказал Мичков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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