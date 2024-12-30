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  • Ги Буше после 1:2 от «Металлурга»: «Видны позитивные улучшения. Ребята многое делали правильно и грамотно, но в 3-м периоде подвели удаления»
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Ги Буше после 1:2 от «Металлурга»: «Видны позитивные улучшения. Ребята многое делали правильно и грамотно, но в 3-м периоде подвели удаления»

Ги Буше высказался после матча против «Металлурга» (1:2).

«Просили ребят играть интенсивно, но и быть внимательнее в обороне. После двух периодов счет по броскам в створ был 30:7 в нашу пользу. Ребята многое делали правильно и грамотно, но в третьем периоде нас подвели удаления.

В расстановке 5×5 мы были лучше. Могли выиграть матч, но не сумели реализовать моменты. Тем не менее видны позитивные улучшения в команде.

«Металлург» – сильная команда по всем фронтам, у нее нет слабых сторон. Они грамотно действуют в обороне. У нас есть понимание, что можем на равных играть с чемпионом», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoГи Буше
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
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