Ги Буше после 1:2 от «Металлурга»: «Видны позитивные улучшения. Ребята многое делали правильно и грамотно, но в 3-м периоде подвели удаления»

Ги Буше высказался после матча против «Металлурга» (1:2).

«Просили ребят играть интенсивно, но и быть внимательнее в обороне. После двух периодов счет по броскам в створ был 30:7 в нашу пользу. Ребята многое делали правильно и грамотно, но в третьем периоде нас подвели удаления.

В расстановке 5×5 мы были лучше. Могли выиграть матч, но не сумели реализовать моменты. Тем не менее видны позитивные улучшения в команде.

«Металлург » – сильная команда по всем фронтам, у нее нет слабых сторон. Они грамотно действуют в обороне. У нас есть понимание, что можем на равных играть с чемпионом», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .