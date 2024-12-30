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  • Александр Кожевников: «Чем больше в «Авангарде» и нашем хоккее Кожевниковых, тем лучше. Хоккейные фамилии украшают КХЛ, передают историю игры»
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Александр Кожевников: «Чем больше в «Авангарде» и нашем хоккее Кожевниковых, тем лучше. Хоккейные фамилии украшают КХЛ, передают историю игры»

Александр Кожевников высказался о Кирилле Кожевникове в системе «Авангарда».

– Вокруг фамилии Кожевникова на прошедшей неделе в «Авангарде» развернулись информационные бои. Следили?

– Иногда захожу в Телеграм, там есть каналы и с моей фамилией, иногда забавные. Но в основном с утра и до вечера там идет возня околохоккейных дельцов. Местечковые люди тешат свое самолюбие, не интересно!

За форвардом-однофамильцем Кириллом Кожевниковым слежу еще со времен «Югры», когда он дал интервью, в котором пообещал брать с меня пример.

«Югра» подготовила для страны многих молодых талантов, поэтому обрадовался, когда он перешел в «Спартак». Теперь парень в «Авангарде», в клубе, которому тоже симпатизирую – пусть и не так, как родным красно-белым.

– В Омске у него нет шансов выйти на вашу чемпионскую суперстатистику?

– Почему, один шанс есть. Если поставят в звено к Буше и Ткачеву. Но для этого другой наш однофамилец – руководитель «Авангарда» – должен еще раз включить ресурс (смеется).

Вообще, если серьезно, чем больше в Омске и в нашем хоккее Кожевниковых, тем лучше. Хоккейные фамилии только украшают КХЛ, передают историю игры в целом, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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Евгений Кожевников
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