Рендулич о том, что Ротенберг сравнил его с Модричем: «Отличная шутка! Хотя возможно, что Роман не шутил... Никто в Хорватии не может сравниться с Лукой!»

Борна Рендулич оценил сравнение с Лукой Модричем.

Нападающий прежде был обменян из СКА в «Металлург ».

– Спрашивал в этом сезоне Ротенберга насчет того, почему вы не играете, и вот что получил в ответ: «Лука Модрич тоже иногда пропускает матчи. С Рендуличем все хорошо. Сегодня он выспался, пообедал. Он в хорошем настроении». С этим у вас в СКА все было в порядке?

– Все так и было (улыбается – Спортс”)! Отличная шутка! Ну, во всяком случае, я воспринял эту фразу как шутку. Хотя вполне возможно, что Роман не шутил...

Во всяком случае я профессионал. Я нахожусь в КХЛ для того, чтобы играть в хоккей. Мне не хочется больше во все это погружаться. Все осталось позади, я смотрю в будущее.

– И тем не менее вам льстило, что тренер сравнивал вас с Лукой Модричем? Не каждый хорват может такого удостоиться...

– Никто в Хорватии не может сравниться с Лукой Модричем! Я очень далек от всего, чего он сумел добиться!

Сравнить меня с ним – это, очевидно, шутка. Впрочем, у каждого может быть свое мнение. Я бы никогда не сравнил себя с Модричем, – сказал Борна Рендулич.