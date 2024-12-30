Владимир Плющев: «Если Мичков будет и дальше себе на уме, в НХЛ будут проблемы. Не просто так СКА отдавал его в аренды. Махновщина, анархия никому не нужны»

Владимир Плющев поделился мыслями о выступлении Матвея Мичкова в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5), прервав серию из 7 игр без очков.

«Многие специалисты говорили Матвею Мичкову, что ему надо пересмотреть свое отношение к партнерам, к тренерам, к тренировочному процессу. Если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ .

Мичкову надо не витать в облаках, а повзрослеть. Надо четко понимать, что ты находишься в профессиональной команде, где есть дисциплина, выполнение задач тренера на матч.

Матвей привык играть в КХЛ самостоятельно, как вольный стрелок. Не просто так СКА отдавал Мичкова в аренды, потому что махновщина, анархия никому не нужны», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Наконец-то! Мичков набрал 1+1 после критики Тортореллы и 7 матчей без очков