Мичков о завершении серии игр без очков: «Тренер сказал, что через работу все придет. В прошлой игре он меня посадил – значит, так было правильнее. Сегодня сил было больше»

Матвей Мичков высказался о завершении серии игр без очков.

Форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:5).

На счету 20-летнего россиянина 29 (12+17) баллов в 35 играх в дебютном сезоне в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

– Тренер сказал мне, что нужно работать. Я не забивал определенное количество матчей, он сказал, что через работу все придет.

С кем меня поставят, с тем я и буду играть. Это решение тренера. Моя задача – просто выходить на лед и выполнять свою работу.

Я думаю, что тренеру виднее. В прошлой игре он меня посадил – значит, так было правильнее. Сегодня сил было больше. Думаю, в том числе и из‑за того, что я не играл в третьем периоде прошлой встречи.

– В защите вы сегодня играли лучше?

– Я стараюсь выполнять все установки тренера. Сегодня в первом периоде мое звено пропустило два гола, так что еще есть над чем работать, – сказал Мичков после игры в интервью, которое дал на русском языке.