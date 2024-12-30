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  • Мичков о завершении серии игр без очков: «Тренер сказал, что через работу все придет. В прошлой игре он меня посадил – значит, так было правильнее. Сегодня сил было больше»
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Мичков о завершении серии игр без очков: «Тренер сказал, что через работу все придет. В прошлой игре он меня посадил – значит, так было правильнее. Сегодня сил было больше»

Матвей Мичков высказался о завершении серии игр без очков.

Форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:5). 

На счету 20-летнего россиянина 29 (12+17) баллов в 35 играх в дебютном сезоне в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. 

– Тренер сказал мне, что нужно работать. Я не забивал определенное количество матчей, он сказал, что через работу все придет.

С кем меня поставят, с тем я и буду играть. Это решение тренера. Моя задача – просто выходить на лед и выполнять свою работу.

Я думаю, что тренеру виднее. В прошлой игре он меня посадил – значит, так было правильнее. Сегодня сил было больше. Думаю, в том числе и из‑за того, что я не играл в третьем периоде прошлой встречи.

– В защите вы сегодня играли лучше?

– Я стараюсь выполнять все установки тренера. Сегодня в первом периоде мое звено пропустило два гола, так что еще есть над чем работать, – сказал Мичков после игры в интервью, которое дал на русском языке.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Филадельфии»
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoДжон Торторелла
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