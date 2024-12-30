Алексей Терещенко: «Мичков – молодец, но он не может играть 82 матча в одном темпе. Молодой парень все же. У всех случаются спады, этого не избежать»

Алексей Терещенко высказался об игре Матвея Мичкова в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5), прервав серию из 7 игр без очков.

«Матвей отдохнул просто (смеется). Мичков – молодец, но он не может играть на протяжении всех 82 матчей в одном темпе. Молодой парень все же.

Да и вообще у всех спортсменов случаются спады, этого не избежать. Надеюсь, что у Матвея все будет хорошо!

Если говорить о стабильности, нет никакого секрета. Есть тренер, который тебе с этим помогает. Нужно правильно реагировать на критику и те вещи, которые тебе подсказывают. Мы видим, что Мичков абсолютно нормально на это реагирует.

Самое главное, тренер команды говорит, что все видит и понимает, как грамотно воздействовать на хоккеиста. Многое зависит от коуча, для понимания и образования игры коллектива это очень важно. Нельзя просто так выйти и сыграть, потому что каждый день тебе в любом случае подсказывают и обучают, благодаря чему ты становишься сильнее и лучше», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Наконец-то! Мичков набрал 1+1 после критики Тортореллы и 7 матчей без очков