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МЧМ-2025. Казахстан сыграет со Словакией, Германия против Латвии

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа МЧМ-2025.

Казахстан сыграет со Словакией, Германия против Латвии.

МЧМ-2025

Группа Б

Группа А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2025

Таблица МЧМ-2025

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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