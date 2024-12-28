Плющев о 2:3 Канады с Латвией на МЧМ: «Стыдное поражение, хотели как в парке культуры покататься. У канадцев бывают такие срывы. Не думаю, что в плей-офф будут играть неубедительно»
Владимир Плющев оценил поражение Канады от Латвии на МЧМ-2025.
Канадская сборная проиграла латвийцам (2:3 Б) в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира.
«Вообще-то проигрывать латышам для канадцев не очень с руки, учитывая, что соперники не относятся к элите мирового хоккея. Но у канадцев бывают такие срывы.
Возможно, в носу перед матчем поковыряли, хотели выйти покататься как в парке культуры. А латыши были настроены серьезно, навязали борьбу.
Конечно, это стыдное поражение. В то же время иногда у Канады случаются подобные фортели, и не думаю, что в плей-офф она будет смотреться неубедительно», – сказал Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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