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Казахстан проиграл 2 матча с общим счетом 3:22 – 2:14 от Чехии и 1:8 от Швеции на МЧМ-2025

Сборная Казахстана проиграла Чехии со счетом 2:14 в матче МЧМ-2025.

Ранее казахстанская команда потерпела поражение от сборной Швеции со счетом 1:8. 

Таким образом, Казахстан проиграл 2 матча групповой стадии молодежного чемпионата мира с общим счетом 3:22 и замыкает группу Б. 

30 декабря казахстанская команда сыграет со Словакией, 31 декабря будет противостоять Швейцарии. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoмолодежная сборная Чехии
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