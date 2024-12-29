Казахстан проиграл 2 матча с общим счетом 3:22 – 2:14 от Чехии и 1:8 от Швеции на МЧМ-2025
Сборная Казахстана проиграла Чехии со счетом 2:14 в матче МЧМ-2025.
Ранее казахстанская команда потерпела поражение от сборной Швеции со счетом 1:8.
Таким образом, Казахстан проиграл 2 матча групповой стадии молодежного чемпионата мира с общим счетом 3:22 и замыкает группу Б.
30 декабря казахстанская команда сыграет со Словакией, 31 декабря будет противостоять Швейцарии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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