Сушинский об отсутствии России на МЧМ-2025: «Даже не в курсе, что чемпионат проходит, никаких новостей не видел. Для нас турнир потерял значимость»

Максим Сушинский заявил, что МЧМ для России потерял свою значимость.

«Даже не в курсе, что молодежный чемпионат мира по хоккею проходит, даже никаких новостей не видел. Для нас этот турнир потерял значимость. Но не думаю, что для других стран так же: интерес потерялся, а значимость вряд ли.

Зачем мы каждый год перемалываем: жалко, жалко, жалко? Что такое слово «жалко»? Это немножко неправильное слово. Не жалко, а плохо. Думаю, в России МЧМ будет интересен только профессионалам», – сказал бывший форвард сборной России.