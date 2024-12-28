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Сушинский об отсутствии России на МЧМ-2025: «Даже не в курсе, что чемпионат проходит, никаких новостей не видел. Для нас турнир потерял значимость»

Максим Сушинский заявил, что МЧМ для России потерял свою значимость.

«Даже не в курсе, что молодежный чемпионат мира по хоккею проходит, даже никаких новостей не видел. Для нас этот турнир потерял значимость. Но не думаю, что для других стран так же: интерес потерялся, а значимость вряд ли.

Зачем мы каждый год перемалываем: жалко, жалко, жалко? Что такое слово «жалко»? Это немножко неправильное слово. Не жалко, а плохо. Думаю, в России МЧМ будет интересен только профессионалам», – сказал бывший форвард сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoМаксим Сушинский
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
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