Кожевников об «Авангарде»: «Обидно за однофамильца во главе клуба. Кто-то подкинул ему идею заменить полсостава, а потом пойти на поклон к канадцам и униженно ждать их целый месяц»

Александр Кожевников критически оценил назначение Ги Буше тренером «Авангарда».

– Ваш прогноз на развитие сезона «Авангарда».

– Мне обидно за своего однофамильца [Евгения Кожевникова] во главе «Авангарда». Он – человек, близкий к газу, но, видимо, пока далекий от хоккея. Сначала кто-то из помощников подкинул ему идею заменить половину состава команды, а потом пойти на поклон к канадским тренерам и униженно ждать их целый месяц.

Понятно, что это обошлось Омску в «копеечку», можно сказать, запустили вхолостую целый «сибирский поток». Учитывая сложную ситуацию с газовыми финансами, мой однофамилец, подозреваю, рискует.

А самое главное, что так команды не строятся – две победы ни о чем не говорят, основные проблемы у «Авангарда», боюсь, впереди, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Авангард» ожил без Звягина: 10 шайб и две победы. Но состав все равно придется чистить