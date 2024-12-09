Кожевников об «Авангарде»: «Обидно за однофамильца во главе клуба. Кто-то подкинул ему идею заменить полсостава, а потом пойти на поклон к канадцам и униженно ждать их целый месяц»
– Ваш прогноз на развитие сезона «Авангарда».
– Мне обидно за своего однофамильца [Евгения Кожевникова] во главе «Авангарда». Он – человек, близкий к газу, но, видимо, пока далекий от хоккея. Сначала кто-то из помощников подкинул ему идею заменить половину состава команды, а потом пойти на поклон к канадским тренерам и униженно ждать их целый месяц.
Понятно, что это обошлось Омску в «копеечку», можно сказать, запустили вхолостую целый «сибирский поток». Учитывая сложную ситуацию с газовыми финансами, мой однофамилец, подозреваю, рискует.
А самое главное, что так команды не строятся – две победы ни о чем не говорят, основные проблемы у «Авангарда», боюсь, впереди, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Авангард» ожил без Звягина: 10 шайб и две победы. Но состав все равно придется чистить
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