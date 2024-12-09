Кожевников о Подконицки в «Авангарде»: «Цирк! Что же у нас за провинциальный менталитет, если в таком клубе ставим и.о. не местную легенду, а неизвестного словака!»
– Что отметите на прошедшей неделе?
– В очередной раз не понял происходящего в Омске. Убрали тренера Звягина – и тут же одержали две победы подряд. Удивительно!
– Как такое объяснить?
– Это говорит о том, что команда готова, но внутри клуба – непорядок. Понял это по последней пресс-конференции словацкого тренера Подконицки, который сообщил, что Звягин предлагал слишком медленные тренировки. Ну и в скобках можно прочитать, что он, великий Подконицки, все сразу исправил.
Ребята, ну это просто цирк! Во-первых, получается, что этот человек был не помощником, а засланным казачком, который видел проблему, но молчал. А во-вторых, ну что же у нас за провинциальный менталитет, если в таком прославленном клубе ставим исполняющим обязанности не кого-то из местных легенд, а никому не известного словака! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Напомним, что Подконицки был назначен и.о. главного тренера «Авангарда» до приезда Ги Буше.
«Авангард» ожил без Звягина: 10 шайб и две победы. Но состав все равно придется чистить
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