Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»
Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.
– Буше ждали в Омске со второй половины ноября, тем самым подвесив всю команду. Недели через три дождались, но только чтобы узнать, что новый тренер опять улетает в Канаду на пару недель.
Послушайте, но это несерьезно. КХЛ – не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов. И тут такая любительщина.
Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждем господина с бусами. Не надоело?
Но самое забавное, что рядом с Омском есть словно бы другое государство – Новосибирск. Вот там совсем другие хоккейные законы.
– Поясните, Александр Викторович.
– Несколько дней назад прочитал интервью генменеджера «Сибири». Показалось, что если в Омске менеджеры готовятся тренеров носить на руках, то в Новосибирске все наоборот – их подвешивают за ноги через интервью в прессе.
Мне жаль Епанчинцева. В «Сибири» на фоне «Авангарда» возрастной состав уровня ВХЛ, плюс не видно поддержки трансферами. Хотя приобретения, например, Николишина-младшего или Лихачева, просто напрашивались.
Посмотрим, что будет в последний день обменов. Но пока Епанчинцев на фоне белого господина Буше напоминает чернорабочего. Как, впрочем, и большинство российских тренеров, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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