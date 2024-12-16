Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»

Александр Кожевников высказался о ситуации с Ги Буше в «Авангарде».

Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.

– Буше ждали в Омске со второй половины ноября, тем самым подвесив всю команду. Недели через три дождались, но только чтобы узнать, что новый тренер опять улетает в Канаду на пару недель.

Послушайте, но это несерьезно. КХЛ – не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов. И тут такая любительщина.

Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждем господина с бусами. Не надоело?

Но самое забавное, что рядом с Омском есть словно бы другое государство – Новосибирск. Вот там совсем другие хоккейные законы.

– Поясните, Александр Викторович.

– Несколько дней назад прочитал интервью генменеджера «Сибири». Показалось, что если в Омске менеджеры готовятся тренеров носить на руках, то в Новосибирске все наоборот – их подвешивают за ноги через интервью в прессе.

Мне жаль Епанчинцева . В «Сибири» на фоне «Авангарда » возрастной состав уровня ВХЛ, плюс не видно поддержки трансферами. Хотя приобретения, например, Николишина-младшего или Лихачева, просто напрашивались.

Посмотрим, что будет в последний день обменов. Но пока Епанчинцев на фоне белого господина Буше напоминает чернорабочего. Как, впрочем, и большинство российских тренеров, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами