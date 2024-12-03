Виталий Давыдов: «Канадский эффект недолговечен. «Трактор» начал сдуваться, Гру расслабил команду, но не все тренеры-легионеры способны на фундаментальную работу»
«Авангард» ранее назначил Ги Буше главным тренером, в его штаб вошел Дэйв Барр.
– Верите в канадских пожарных «Авангарда»?
– Вообще вся эта история с приглашением тренеров-легионеров по ходу сезона – от лукавого.
Так поступают люди, которые хотят подлатать заплатки и снять с себя ответственность. Мне не совсем понятна логика действий руководства «Авангарда».
– Видимо, в Омске полагают, что канадский штаб вытянет ситуацию по примеру «Трактора»...
– А что «Трактор»? Начал сезон неплохо – но к зиме начал сдуваться. Посмотрите, как вчера Уфа Козлова именно тактически переиграла «Трактор» Гру.
Канадский эффект – он недолговечен. Пришел в Челябинск в готовую команду тренер, за счет канадских штучек команду где-то расслабил, а где-то закрутил. Теперь нужна фундаментальная работа, в том числе на перспективу, не все тренеры-легионеры на нее способны.
Мне нравился «Трактор» в начале и середине осени, но, подозреваю, команда вошла в сезон на легкости. Теперь же эффект новизны ушел, появились игровые проблемы. Посмотрим что будет к весне.
– Ваш прогноз – что будет с канадцами в Омске?
– Не сомневаюсь, что на первых порах новые тренеры встряхнут команду.
Но даже на челябинский эффект Омску трудно рассчитывать – у новых тренеров не будет предсезонного периода, они не адаптированы к КХЛ, будут набивать шишки по ходу пьесы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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