Торопченко сделал 2 ассиста в матче с «Бостоном». У форварда «Сент-Луиса» 1+3 в 16 матчах
Алексей Торопченко сделал 2 голевых паса в матче с «Бостоном».
«Сент-Луис» одержал победу над «Брюинс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Алексей Торопченко отметился двумя результативными передачами в этой игре.
У 25-летнего российского форварда 4 (1+3) очка в 16 матчах текущего сезона НХЛ. Подробная статистика хоккеиста – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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