Торопченко сделал 2 ассиста в матче с «Бостоном». У форварда «Сент-Луиса» 1+3 в 16 матчах

Алексей Торопченко сделал 2 голевых паса в матче с «Бостоном».

«Сент-Луис » одержал победу над «Брюинс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Алексей Торопченко отметился двумя результативными передачами в этой игре.

У 25-летнего российского форварда 4 (1+3) очка в 16 матчах текущего сезона НХЛ. Подробная статистика хоккеиста – здесь .