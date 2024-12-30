Квартальнов о 6 победах Минска в 7 играх: «Демченко дает нам шансы. Вратари многое решают»
Минское «Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Три гола в большинстве – всегда легче, когда большинство начинает работать. Это всегда здорово. Энергии не было в первом периоде, но большинство сработало, поэтому повели 2:0. Хочется в таких матчах подобных вещей. Не всегда ты будешь здорово двигаться. Большинство и сыграло свою роль.
Хорошая форма? Вася [Демченко] нам дает шансы, это большая вещь. Мы смотрим на «Локомотив», где играют хорошие вратари. Они многое решают. Мы и до этой серии играли неплохо, но в конце что-то рвалось. Сейчас мы должны этот результат держать. Если мы хотим быть лучше, то для нас такой результат должен быть нормальным. У нас растут местные ребята, у нас хорошая линия обороны. Много факторов», – сказал тренер минского «Динамо».
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