Никитин про 1:4: «Локомотив» не выложился по полной – закономерное поражение. Минское «Динамо» заслужило успех»
Игорь Никитин назвал закономерным поражение «Локомотива» от минского «Динамо».
Команда из Беларуси одержала победу 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Минск – с победой. Я думаю, соперник заслужил успех. К сожалению, мы не выложились по полной, поэтому закономерное поражение.
Меньшинство? Когда ты играешь не в полную силу, то «5 на 5» ты можешь держаться в игре, а когда ты играешь не в полную вчетвером , то шансов намного меньше. Всё закономерно», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1), это 6-я победа в 7 матчах. Команда Квартальнова сместила московское «Динамо» на 6-е место на Западе
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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