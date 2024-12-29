Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1), это 6-я победа в 7 матчах. Команда Квартальнова сместила московское «Динамо» на 6-е место на Западе
Минское «Динамо» набрало очки в седьмом матче подряд.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова обыграла «Локомотив» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это шестая победа в семи последних матчах в чемпионате для клуба из Беларуси. Еще в одной встрече минчане уступили «Спартаку» (2:3) в овертайме.
Минское «Динамо» набрало 49 очков в 40 матчах регулярного чемпионата и находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.
Московское «Динамо», у которого три поражения кряду, переместилось на шестую строчку в конференции – у команды также 49 баллов в 40 матчах, но у коллектива Алексея Кудашова на одну победу меньше в основное время.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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