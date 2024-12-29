Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1), это 6-я победа в 7 матчах. Команда Квартальнова сместила московское «Динамо» на 6-е место на Западе

Минское «Динамо» набрало очки в седьмом матче подряд.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова обыграла «Локомотив » (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это шестая победа в семи последних матчах в чемпионате для клуба из Беларуси. Еще в одной встрече минчане уступили «Спартаку» (2:3) в овертайме.

Минское «Динамо » набрало 49 очков в 40 матчах регулярного чемпионата и находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

Московское «Динамо», у которого три поражения кряду, переместилось на шестую строчку в конференции – у команды также 49 баллов в 40 матчах, но у коллектива Алексея Кудашова на одну победу меньше в основное время.